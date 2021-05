Bill Gates odešel z vedení Microsoftu při vyšetřování vztahu s podřízenou

Členové představenstva americké softwarové společnosti Microsoft loni došli k závěru, že by zakladatel firmy Bill Gates měl odejít z jejich řad kvůli pokračujícímu vyšetřování, že měl před lety vztah se zaměstnankyní firmy. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na nejmenované zdroje seznámené se situací.