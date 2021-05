Izrael otevřel své hranice turistům, bude je ale vybírat

V sobotu tamní ministerstvo zdravotnictví hlásilo 11 nových nakažených za 24 hodin. Aktivních je 542 případů a z toho stav 60 je vážný. V zemi se od začátku epidemie nakazilo přes 839.000 lidí a zemřelo 6398 pacientů. Oběma dávkami vakcíny je naočkováno 5,1 milionu z devíti milionů občanů.

Vláda se nyní snaží otevřít ekonomiku, k níž turistika přispívá. V roce 2019 zemi navštívilo 4,55 milionu lidí, což přineslo 23 miliard šekelů (148 miliard korun).

Ministerstvo cestovního ruchu nyní otevřelo registraci pro skupiny, které si budou přát Izrael navštívit. Jde o pilotní program, který má trvat do 15. června. Izrael chce v tomto období povolit návštěvu 20 skupinám, v nichž bude pět až třicet turistů. Počítá se zejména s Brity, Američany a Němci. Na seznamu je ještě 20 náhradních skupin, na něž by došlo, kdyby některé z těch už vybraných nesplňovaly izraelská kritéria.

Ministryně cestovního ruchu Orit Farkašová-Hacohenová řekla, že její úřad pracuje na tom, aby mohlo do Izrael přijet mnohem víc návštěvníků, což postaví na nohy odvětví cestovního ruchu a "dá práci stovkám tisícům lidí".

Podle agentury Reuters izraelské úřady věří, že omezením turistů na menší skupiny je nejlepší způsob, jak se vyhnout šíření koronaviru, zejména jeho novým variantám. V červnu by měla být kapacita skupin rozšířena a od července by pak mohli přijíždět turisté i individuálně.

Lidé přijíždějící z ciziny se musí prokázat negativním testem PCR ještě před nastoupením cesty a podrobit se dalšímu testu po příletu. Doklad o prodělání covidu-19 stačit nebude. Přijet mohou také lidé naočkovaní dvěma dávkami vakcín, které Izrael uznává.

Dnes ministerstvo zdravotnictví zařadilo nově na "červený" seznam zemí s vysokým počtem nákaz Rusko, Seychely a Argentinu. Vycestovat do zemí z tohoto seznamu je možné jenom s povolením vládního výboru a při návratu musí lidé do karantény, a to i ti očkovaní. Dosud na červeném seznamu byly Ukrajina, Etiopie, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Mexiko a Turecko.

Úřad také nedoporučuje cesty do afrických států a do Střední a Jižní Ameriky. Podle něj stále nejsou bezpečné ani cesty do Řecka, Egypta, Srbska, Polska, Chorvatska a Rumunska.

V Rusku postupuje pomalu očkování. Dnes země ohlásila za 24 hodin nových téměř 9000 případů nákazy a 357 mrtvých. Od začátku epidemie se tam potvrdilo přes pět milionů infikovaných a více než 118.000 lidí zemřelo. Seychely měly před dvěma týdny největší podíl případů na 100.000 obyvatel, i když tam bylo plně naočkováno 61 procent občanů. Většina dostala látku čínské firmy Sinopharm nebo AstraZeneky. V Argentině denně přibývá až 35.000 infikovaných a v úterý tam hlásili 744 nově zemřelých.