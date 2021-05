Advokát soudu EU: Polská pravidla o trestání soudců porušují unijní právo

vropská komise se předloni obrátila na soud v Lucemburku kvůli činnosti disciplinární komory polského nejvyššího soudu, o jejíž nestrannosti Brusel pochybuje. O složení komory rozhoduje v Polsku soudcovská rada, jejíž členy převážně volí parlament ovládaný vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS). Polský nejvyšší soud již předloni rozhodl, že soudcovská rada není nezávislá, a zpochybnil tím i personální obsazení a pravomoci komory.

Soud již loni vydal předběžné opatření, jímž nařídil až do rozhodnutí případu činnost komory pozastavit.

Generální advokát Evgeni Tančev dnes doporučil, aby soud rozhodl o protiprávnosti polské úpravy. Podle jeho názoru by "kárné řízení mělo být s určitým soudcem zahájeno z důvodu nejvážnějších služebních provinění, nikoliv z důvodu obsahu soudních rozhodnutí", jak umožňuje polský systém. Pokud existuje možnost, že by byl soudce trestán za svá rozhodnutí, má to podle Tančeva "odrazující účinek" na jeho práci, čímž je zpochybněna nezávislost současných i budoucích soudců.

Konečný verdikt unijního soudu lze očekávat do několika měsíců.

Disciplinární komora se stala součástí širšího sporu o reformu polské justice, která podle EK podkopává nezávislost polského soudnictví.Unijní soudci případy spojené s reformou posuzovali už několikrát. Předloni například dospěli k závěru, že zákon snižující důchodový věk polských soudců je v rozporu s unijním právem. Stejně zhodnotili i normu, která polské vládě umožňuje zasahovat do složení nejvyššího soudu.

Podle kritiků se polská konzervativně nacionalistická vládní strana Právo a Spravedlnost (PiS) snaží omezit nezávislost soudů a získat nad nimi kontrolu. Vláda reformu vysvětluje jako snahu zefektivnit práci justice a zbavit se soudců spojovaných ještě s komunistickým režimem před rokem 1989.