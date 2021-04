Albánie volí parlament, lidé s covidem k volbám nesmí

Volby do Sněmovny by v dubnu vyhrála koalice STAN a Pirátů s 27,9 procenta hlasů před hnutím ANO s podporou 24 procent. Třetí by byla koalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, kterou by volilo 16,6 procenta občanů. Vyplynulo to z dubnového volebního modelu agentury STEM.