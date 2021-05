Alespoň jednu dávku vakcíny už dostala pětina obyvatel Libereckého kraje

V Libereckém kraji se začalo očkovat 4. ledna a za předchozí čtyři měsíci zdravotníci aplikovali 126.399 dávek vakcíny. Alespoň jednu dávku dostalo v kraji skoro 88.500 lidí. Plně očkováno bylo zatím přes 40.000 lidí, což je skoro desetina obyvatel kraje. Denně je v kraji v pracovních dnech očkováno mezi 2500 až 3000 lidmi, v pondělí to bylo 2715. Při současném tempu, pokud by se chtěli nechat očkovat všichni lidé starší 15 let, se na každého dostane alespoň s první dávkou vakcíny v průběhu 17 týdnů. Vedení kraje ale očekává v dalších týdnech zvýšené dodávky vakcíny a zrychlení očkování. Kapacita očkovacích center umožňuje denně očkovat až 7000 lidí.

Od prvního zjištěného případu loni 11. března se koronavirem prokazatelně nakazilo zhruba 18 procent obyvatel kraje. Pozitivní test mělo 79.392 lidí a z nich se dosud vyléčilo přes 76.900. Naopak v souvislosti s koronavirem zemřelo od začátku epidemie 1251 lidí, z toho od začátku května dva.

Zlepšuje se situace v nemocnicích. V pondělí bylo hospitalizováno 130 pacientů s koronavirem, před týdnem jich bylo o 53 více. Na jednotkách intenzivní péče a ARO leželo 23 nemocných ve vážném stavu, na akutních lůžkách většinou s kyslíkovou podporou bylo dalších 71 pacientů s koronavirem a následnou péči jich potřebovalo 36.

Počet nových případů za předchozích sedm dnů na 100.000 obyvatel je pod hodnotou 100 ve třech ze čtyř okresů. Podle tohoto přepočtu přibylo na Semilsku za poslední týden 73 případů, na Liberecku 91, na Jablonecku 96 a na Českolipsku 161.