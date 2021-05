Amatérské fotbalové soutěže podruhé v řadě končí předčasně. FAČR tak opět rozhodla kvůli koronaviru

Naposledy v první polovině loňského října se mohli fotbaloví fanoušci sejít na vesnických stadionech a fandit svým amatérským fotbalovým klubům hrající třetí ligu a nižší soutěže. Na rozdíl od profesionálních soutěží (I. a II. liga), které řídí Ligová fotbalová asociace, se už ale svého restartu doposud nedočkaly, a protože se dosud tak neodehrála více než polovina zápasů v sezóně těchto soutěží, rozhodl se je výkonný výbor FAČR po roce znovu předčasně ukončit.

"Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali," uvedl k úternímu kroku výkonného výboru FAČR samotný předseda asociace Martin Malík a pokračoval: "Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů. Takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát.“

Martin Malík také připomněl, že pondělí bylo tím nejzazším možným termínem, kdy mohly začít plnohodnotné tréninky a tím by se tak umožnilo dohrát amatérské soutěže. "Nešlo déle čekat. Do poslední chvíle jsme věřili, že budeme v tomto očekávání vyslyšeni. Že budeme moci začít plnohodnotně trénovat a následně spustit soutěže, aby byla šance je dohrát do stanoveného kritéria více než 50 procent zápasů. Bohužel k našemu velkému zklamání k tomu nedošlo. Strašně nás to mrzí," řekl konkrétně.

Dalším důvodem úterního rozhodnutí výkonného výboru FAČR pak byl i ten fakt, že amatérští fotbalisté měli dlouho pauzu a pokud by došlo k náhlému restartu soutěží, bez předchozí společné přípravy by se zvyšovala rizika zranění. "Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde realizovat harmonogram soutěží od ČFL a MSFL dolů, včetně tolik potřebného tréninkového procesu, který by restartu předcházel. Je to samozřejmě o to smutnější, že jde o druhou sezonu v řadě, kdy musely být neprofesionální soutěže předčasně ukončeny,“ přidal k tomu Jan Pauly, asociační generální sekretář.

Co tedy znamená předčasné ukončení sezóny u amatérských soutěží? Stejně jako loni i tentokrát nikdo nikam nepostoupí, ani nesestoupí. Tak se stane pouze u profesionálních soutěží. Postoupí tak i vítězové třetích lig ČFL a MSFL do druhé ligy. Tak, jak se kluby umístily v jednotlivých soutěžích již loni v říjnu, a toto pořadí platilo k úternímu dni, budou tato umístění brána jako konečná.

Na Strahově nyní doufají, že poté, co dojde k rozvolnění opatření proti koronaviru, budou amatérské kluby moct hrát možné přípravné turnaje.