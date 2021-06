Američané rozstříleli Němce 6:1. Z MS si odnáší za posledních osm let čtvrtý bronz

Němci chtěli po dlouhých osmašedesáti letech získat ze světového šampionátu konečně nějaký ten cenný kov, ale už od úvodních minut bylo znát spíše na Američanech, že se ženou za bronzovou medailí poněkud svižněji. Duel sice pro Američany nezačal nejšťastněji, když Jason Robertson svým vyloučením nabídl soupeři hned čtyřminutovou přesilovku, ale tu naši západní sousedé nedokázali využít a už tehdy tak Němci ukázali, že to úplně jejich zápas nebude, protože hned poté, co se Robertson vrátil z trestné lavice, unikl Němcům Christian Wolanin a ten tak po šesti minutách otevřel skóre. Německý gólman Brückmann si tak tedy před tím nesáhl ani jednou pořádně na puk a už ho musel vytahovat ze své branky, 1:0 pro USA.

Německým hokejistům se pak ještě hrůzněji nevyvedla následující druhá dvacetiminutovka, kde se svěřencům kouče Jacka Capuana povedlo během šesti minut navýšit na 5:0. Nejprve svou pohotovost předvedl dorážející Garland, poté po dalším americkém úniku bekhendově zakončil Jack Drury. Do konce druhé třetiny přidali ještě další dvě branky Robertson a Moore. Mezitím mohl utkání trochu více zdramatizovat Dominik Kahun, jenže ten během německé přesilovky trefil pouze tyčku. Alexandera Chmelevskiho pak finští rozhodčí vyloučili na pět minut plus do konce utkání, ale ani tuto přesilovku, stejně jako tu následnou dvojnásobnou, Němci využít nedokázali.

A to i díky výtečně chytajícími americkému muži s maskou Calu Petersenovi, jenž se pak v závěrečné třetině blýskl zákrokem proti Tobiasu Riederovi, jenž se dostal do brejkové příležitosti. Až v 50. Minutě se podařilo naposledy na tomto šampionátu Němcům skórovat a to díky Bittnerovi, který tak tedy snížil na 5:1. Pokud ale tehdy Němci doufali, že se může schylovat k nějakému většímu zdramatizování z jejich strany, byli na omylu. Hned na to totiž na 6:1 zvýšil Donato. Američané si pak klidným nedělním tempem dokráčeli pro bronzové medailie.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (6.6.2021):

UTKÁNÍ O BRONZ:

USA - Německo 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Wolanin, 27. Garland (Robertson, Wolanin), 29. Drury (Chmelevski), 32. Robertson (Garland, T. Thompson), 33. T. Moore (Garland, T. Thompson), 50. Donato (Clendening, T. Thompson) – 50. Bittner (Plachta, Kahun)