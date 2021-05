Americký konvoj dorazí do tábora u Jihlavy v neděli nad ránem

Armáda v Rančířově vybudovala zázemí s kapacitou 300 lidí, vojáci se v něm vystřídají. Novinářům to dnes řekl ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Štefan Muránský.

"Česká republika se zavázala k poskytování této schopnosti v roce 2014 a od roku 2015 poskytujeme takovéto zabezpečení především pro americké jednotky, které se přesouvají přes naše území. Dává nám to možnost vyzkoušet si schopnost, ke které jsme se zavázali a kterou budujeme," řekl Muránský. Armáda je schopná zajistit americkým vojákům i stravu, kvůli pandemii se podle něj ale letos budou Američané stravovat z vlastních zásob.

Přesuny amerických konvojů jsou naplánované od 22. do 26. května. První konvoj Rančířov opustí v neděli večer. "Ale to se nám dává do pohybu další konvoj, který přijede večer na hranice, a tak postupně všechny tři konvoje," popsal Martin Janatka z velitelství pro operace české armády.

Stanový tábor má 27 stanů po 12 lůžkách, nechybí sociální zázemí s veškerým zázemím nebo izolační prostor pro případ, že by se mezi vojáky vyskytla nákaza koronavirem. Budoval ho 14. pluk logistické podpory, 15. ženijní pluk a prapor podpory nasaditelných sil Rakovník, ze kterého je také velitelka tábora Zdeňka Lapáčková. "Výstavbou pro nás práce nekončí, zabezpečujeme chod a obsluhu tábora," řekla Lapčáková. Na výstavbě se podílelo 60 příslušníků armády. Tábor američtí vojáci využijí i při návratu mezi 12. a 16. červnem. "Předpoklad likvidace tábora je 23. až 24. červen," řekla Lapáčková.

Kromě stanového ubytování a hygienického zázemí poskytuje rančířovský vojenský prostor zázemí pro opravu techniky nebo doplňování paliv.

Americké konvoje pojedou na mezinárodní cvičení NATO v Maďarsku. Na území České republiky vstoupí 22. května večer na hraničním přechodu v Rozvadově. Na projetí Českou republikou má americká armáda 48 hodin, řekl Muránský. Přesuny po dálnicích jsou naplánované na večer a brzké ráno, aby neomezovaly běžný provoz. Rančířov je místem odpočinku, kde vojáci zůstanou několik hodin, krátká technická pauza je naplánovaná v Ostrově u Stříbra.

Po stejné trase se jednotky USA vrátí v půlce června. Američtí vojáci se na alianční cvičení NATO Defender Europe přesunují přes Česko pravidelně od roku 2015. Výjimkou byl loňský rok, kdy se cvičení nekonalo.