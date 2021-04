Amnesty International žádá vládu, aby podpořila její výzvu k propuštění Navalného

AI rovněž žádá zajištění přístupu Navalného k důvěryhodným a nezávislým lékařům. Organizace to uvedla v dopise, který spolu s ředitelkou české AI Lindou Sokačovou podepsali ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál a ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum Vladimír Bartovic. ČTK má dopis k dispozici.

Podle lidskoprávní organizace se zdravotní stav Navalného v poslední době ve vězení zhoršil a ruská vláda jej vystavuje podmínkám, které by mohly vést k jeho smrti. "Pokud se nic nezmění, může významný představitel ruské opozice ve vězení zemřít. Spoléhat na to, že by to ruský autoritářský režim nedopustil, není správná cesta," uvedla Sokačová.

Česká vláda by podle výzvy české pobočky AI adresované Babišovi a Kulhánkovi měla využít všechny dostupné kanály a vyzvat ruské orgány, aby zajistily vedle propuštění Navalného a zajištění mu kvalifikované lékařské péče také nezávislé prozkoumání jeho zdravotního stavu a prověřily podmínky, za jakých vězněn. Podle organizace by měly také umožnit přístup nezávislých pozorovatelů k posouzení podmínek ve vězeňské kolonii IK-2 v Pokrovu ve Vladimirské oblast, kde je Navalnyj nyní držen a která je známá striktním režimem.

Podmínky, v nichž se nachází Navalnyj, už dřív odsoudila čelná představitelka Amnesty International Agnès Callamardová. Podle ní se rovnají mučení a mohou vést ke smrti opozičního předáka.

Přední kritik Kremlu Navalnyj si ve vězení odpykává přibližně 2,5letý trest za zpronevěru. Své odsouzení považuje stejně jako jeho podporovatelé za vykonstruované a politicky motivované. Loni byl otráven bojovou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok a z pokusu o otravu se několik měsíců léčil v Německu. Útok na svoji osobu připisuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do ruských vnitřních záležitostí.

Minulý týden Navalnyj ukončil ve vězení protestní hladovku, kterou držel od konce března ve snaze vynutit si náležitou lékařskou péči kvůli bolesti zad a ztráty citlivosti v nohou.