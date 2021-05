Průmysl podle analytiků rostl rekordně i přes nedostatek čipů

"To, že vidíme dvouciferná meziroční tempa růstu není až takový důvod k radosti jako fakt, že průmysl dokáže expandovat i ve srovnání s předchozími měsíci navzdory problémům s dodávkami komponent potřebných při výrobě," uvedl analytik Komerční banky Michal Brožka. Připomněl, že některé automobilky v březnu oznámily omezení výroby.

Za příznivými výsledky průmyslu je především pozitivní ekonomický vývoj v zahraničí, jak je patrné z meziročního růstu tržeb z vývozu o 26,3 procenta, doplnil analytik Deloitte David Marek. S uvolňováním protipandemických opatření by se měla podle něj postupně přidat také domácí poptávka.

Dařit se bude tuzemskému průmyslu bude i v následujících měsících, jak už naznačují indexy nákupních manažerů nebo samotné statistiky nových zakázek, souhlasil analytik ČSOB Petr Dufek. Průmysl tak může podle něj dál fungovat jako motor ekonomiky, a dokonce začít i nabírat nové zaměstnance. "Když k tomu připočteme oživení ve službách, které začne už v květnu, tak je ČR na dobré cestě k rychlému ekonomickému růstu ještě v letošním roce," podotkl.

I následující dva měsíce budou ve znamení vysokého meziročního přírůstku produkce, který proti březnu ještě zesílí, míní analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Hlavním důvodem bude opět vliv výpadků výroby během loňské jarní vlny pandemie. "Pokud bychom měli nadále hodnotil výkon průmyslu příznivě, měla by se produkce v průměru za duben a květen zvýšit o víc jak 30 procent," poznamenal.

Vzhledem k raketovému ekonomickému odražení pozorovanému v USA a robustním růstu Číny se zdá být prakticky jisté, že se nadcházející měsíce ponesou ve znamení závodů nikoliv o to, kdo získá zakázku, jako spíše o to, kdo dokáže efektivně zorganizovat výrobu a zajistit plynulou logistiku navzdory kapacitním limitům, upozornil analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. "My českým průmyslníkům v tomto ohledu věříme a předpokládáme za celý letošní rok růst výroby o sedm procent," dodal.

Brožka pro letošek počítá s expanzí průmyslu kolem devíti procent. To sice vypadá jako raketový růst, ale k tomu stačí jen udržení současné výkonnosti. Pokud by průmysl netížil nedostatek komponent, mohl by jeho letošní růst snadno překonat deset procent. Březnová data dávají naději, že se to možná i stane, uzavřel.