Analytici:Nákupy v březnu lidé stále spíše odkládali, čekají na otevření obchodů

Tržby v maloobchodě očištěné o kalendářní vlivy se podle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu letos v březnu meziročně zvýšily o pět procent. V meziměsíčním srovnání měli obchodníci v březnu tržby o 1,6 procenta nižší.

Proti loňskému březnu si podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka polepšily specializované prodejny s výrobky pro domácnost, kterým tržby vzrostly o 18,8 procenta. "Vyšší meziroční tržby ohlásily i prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci či prodejny s počítači a komunikační technikou. Naopak pokles tržeb nadále trápil prodejny s oděvy a obuví. V následujících měsících proto možná skončí v bankrotu některé módní značky," uvedl.

Tradičně dobré výsledky zaznamenali internetoví prodejci, kterým tržby v březnu meziročně vzrostly o 36,2 procenta. Podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky by se v dalších měsících rozdíl růstového tempa e-shopů a kamenných obchodů měl snižovat. Ekonomka investiční skupiny LOGeco Jana Mücková ale nepředpokládá, že by se u veškerého zboží zákazníci vrátili do kamenných prodejen. Výjimkou podle ní pravděpodobně bude oblečení a obuv. Analytik společnosti Akcenta CZ Miroslav Novák dodal, že na očekávaném zpomalení meziroční dynamiky prodejů přes internet se projeví vysoká srovnávací základna z minulého roku.

Výsledek, který bude v českém maloobchodě odrážet skutečné zlepšení situace, lze podle analytika Raiffeisenbank Davida Vagenknechta čekat až v květnových datech, kdy už loni nastalo částečné rozvolnění opatření. "Očekáváme, že se spotřeba domácností svižně přesune do služeb relativně ke zboží. Zde se budou nejvíce projevovat pozdržené výdaje. Nicméně efekt dohánění ušlé spotřeby bude pouze dočasný a po odeznění euforie ze znovuotevření služeb a obchodů očekáváme opět normalizaci. Celkově za letošek očekáváme růst maloobchodních tržeb, a to včetně prodeje automobilů, o 4,5 procenta, bez zohlednění automobilů o 2,7 procenta," uvedl.