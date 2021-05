Ani Istanbul, ani Londýn. Finále Ligy mistrů se nakonec uskuteční v Portu

Kvůli již zmiňované neutěšené koronavirové situaci v Turecku byla tato země britskými úřady dána na „červený seznam“ a to tak znamená, že by angličtí fanoušci vůbec nemohli do Turecka na zápas přijet. Proto se v posledních dnech uvažovalo o tom, že by se mohlo finále přesunout do Anglie, zvláště vzhledem k tomu, že půjde o ryze anglické finále. Nakonec ale jednání mezi UEFA a britskou vládou skončilo neúspěšně a tak se tedy tento fotbalový sváteční zápas odehraje v Portu.

Na Portugalsko padlo rozhodnutí především proto, že na rozdíl od Turecka se v této zemi koronavirová situace v posledních dnech a týdnech zlepšuje. Dějištěm duelu se stane Estadio do Dragao, kde své domácí zápasy hraje FC Porto a kde se vejde 50 000 lidí. Bude tak možné, ab měl každý klub na stadionu až 6000 svých příznivců. Mimochodem, loni se finále Ligy mistrů konalo taktéž v Portugalsku, akorát v Lisabonu, kde se konal mimořádně závěrečný turnaj Ligy mistrů od čtvrtfinálové fáze.

"Myslím, že všichni se můžeme shodnout na tom, že doufáme, že už nikdy nezažijeme rok, jako byl tento. Fanoušci museli více než 12 měsíců trpět, aniž mohli vidět své týmy naživo. Dosažení finále Ligy mistrů je vrcholem klubového fotbalu. Zbavit tyto příznivce možnosti sledovat zápas osobně nebylo možné. Jsem rád, že jsme nalezli kompromis," okomentoval rozhodnutí UEFA její čelní představitel Aleksander Čeferin a dodal: "Rozhodnutí britské vlády umístit Turecko na červený seznam z pohledu cestování určitě bylo přijato v dobré víře a v zájmu ochrany občanů před šířením viru. Doufám, že Istanbul a Turecko se v blízké době dočkají Ligy mistrů i dalších významných akcí. Opět jsme se obrátili na naše přátele v Portugalsku, aby nám pomohli. Věřím, že finále bude symbolem naděje, že se Evropa dostane z těžkých časů."