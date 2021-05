Anonym opět vyhrožuje útokem na školu, policie přijala opatření

Evropská unie by do července ráda vyřešila spor o státní podporu výrobců letadel Airbus a Boeing, který vede se Spojenými státy. Po dnešním jednání ministrů obchodu unijních zemí to řekl místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Zástupci vlád dali při prvním osobním jednání po mnoha měsících videokonferencí najevo, že chtějí co nejvíce urovnat obchodní vztahy s USA pošramocené čtyřmi lety vlády Donalda Trumpa.