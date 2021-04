Anticenu Zlatá malina získal i Trumpův právník Giuliani za Borat

Giuliani padl loni do pasti britského komika Sachy Barona Cohena, který za ním poslal falešnou novinářku a nechal ho přitom natáčet skrytou kamerou. Mladá herečka, která ve filmu vystupuje jako reportérka, co se zajímá o Trumpovu reakci na pandemii covidu-19, na závěr scény právníka pozvala na skleničku a sundala mu mikrofon. Giuliani si pak lehl na postel a začal si sahat do kalhot, když do pokoje vtrhl Borat a křičel: "Je jí patnáct, je pro tebe příliš stará."

Právník Giuliani dostal Zlatou malinu za herecký výkon ve vedlejší roli, nejhorším hercem v hlavní roli byl vyhlášen Mike Lindell, šéf americké firmy na výrobu lůžkovin. Ten natočil dokument Absolute Proof (Konečný důkaz), v němž se snažil dokázat tezi o manipulacích u amerických prezidentských voleb. Jeho snímek získal i hlavní cenu.

Vítězi dalších kategorií se stala americká rodinná komedie Dolittle o lékaři, který umí mluvit se zvířaty, a polské erotické drama z produkce Netflixu 365 dní.

Ceny za nejhorší snímky a herecké počiny každoročně uděluje nadace Golden Raspberry Awards, která má něco přes 1000 členů a volí z nominovaných vítěze online. S nápadem udělovat filmové anticeny přišel v roce 1980 kalifornský publicista a filmový fanoušek John Wilson.