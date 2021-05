Antigenní testy asi nebudou tak často zdarma jako teď, uvedl Arenberger

Stát uvažuje o tom, že by v létě antigenní testy na covid-19 už nebyly zdarma každé tři dny jako nyní, ale méně často. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Podle něj už by to při nízkém výskytu covidu-19 v populaci nemělo logiku. Epidemie v Česku ustupuje, počet nových případů covidu-19 za týden v Česku k dnešku klesl na 111 na 100.000 obyvatel.