Antivirus bude v červnu vyplácet jen příspěvek v karanténě, rozhodla vláda

Antivirus měl bránit propouštění. Poskytují se z něj příspěvky na mzdy a náhrady firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Od loňského 12. března od vyhlášení prvního nouzového stavu do dneška výdaje činí podle ministerstva 43,2 miliardy korun. Z toho čtyři pětiny hradí EU a pětinu stát. Podporu získalo 74.000 firem pro víc než milion zaměstnanců.

Příspěvek A+ proplácel dosud celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech. Příspěvek B dorovnával při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Pokračovat bude poskytování příspěvku A, který představuje 80 procent vyplacené náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun.

Maláčová ČTK už dřív řekla, že při rozvolnění by se měl Antivirus "vypnout". Ještě před týdnem její úřad navrhoval v červnu ponechat dva příspěvky. Vedle části náhrad v karanténě se měly proplácet i mzdy v uzavřených provozech. Vláda původně plánovala otevření vnitřků restaurací a dalších provozů o dva týdny později, po rozhodnutí soudu opatření uvolnila ode dneška. Zástupci zaměstnavatelů ale poukazují na to, že všechny podniky ještě plně nefungují. Omezení se týkají cestovního ruchu i dalších oborů. Odboráři a podnikatelé požadovali prodloužení celého Antiviru do konce června.

Podle údajů ministerstva práce se z programu v dubnu vyplatilo 2,92 miliardy korun. Z toho se 2,18 miliardy využilo na výdělky v zavřených provozech, přes 359 milionů na část mezd při výpadku poptávky, surovin a personálu a 380,56 milionu na náhrady v karanténě. V březnu výdaje na všechny tři příspěvky činily 5,02 miliardy, v únoru 4,38 miliardy a v lednu 4,56 miliardy.

Podle Maláčové je podpora na náhradu v karanténě nejlevnější a měsíčně by měla stát vyjít na 30 milionů korun. Očekává se, že výdaje budou se zlepšováním epidemické situace klesat. Zatímco v březnu evidovalo ministerstvo přes 184.400 nových karantén a izolací, v dubnu jich bylo přes 59.000 a v květnu bez dneška zhruba 20.500, vyplývá z údajů ministerstva.