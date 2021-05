Vláda USA zadržuje desítky tisíc dětí migrantů, tvrdí agentura

Napsala to agentura AP s odkazem na uniklé utajované vládní dokumenty, podle nichž se počet dětí migrantů, od batolat až po nezletilé, v péči úřadů za poslední dva měsíce zdvojnásobil. Řada právníků a aktivistů přitom tvrdí, že některá zařízení ohrožují bezpečnost a zdraví dětí.

"Jsme zase téměř tam, kde jsme začali, kdy vláda používá peníze daňových poplatníků k vystavění větších zařízení pro děti, namísto toho, aby ty peníze použila k nalezení způsobu, jak rychle tyto děti znovu dostat k jejich opatrovníkům," řekla právnička Luz Lopezová z organizace, jež dětem migrantů pomáhá.

Do USA v poslední době vstupuje velké množství dětí ze zemí Střední a Jižní Ameriky. Jeden z důvodů nárůstu jejich počtu vychází z mimořádného příkazu exprezidenta Donalda Trumpa, který s odkazem na nebezpečí šíření koronaviru v podstatě uzavřel jižní hranici USA pro všechny migranty. Nynější administrativa však umožnila vstup migrujícím dětem, pro dospělé však zákaz ponechala. Řada rodičů proto nyní vysílá svoje děti přes hranici samotné, většina z nich již totiž má členy rodiny či vzdálenější příbuzné v USA a doufají, že se k nim děti rychle dostanou.

Děti však na jejich cestě nejprve zadrží američtí celníci, kteří je pak předají do vyřízení všech formalit do vládních ubytovacích zařízení. Aby si úřady s nedávným přílivem dětí poradily, založila Bidenova administrativa nouzová zařízení například ve vojenských základnách, na stadionech či v kongresových centrech. Ta přitom kvůli svému zvláštnímu statusu nemusí splňovat některá zákonná kritéria a jsou do značné míry mimo dohled veřejnosti. Vláda do nich rovněž nepouští novináře s odvoláním na ochranu soukromí dětí a pandemii covidu-19.

Děti v zařízeních podle AP často nemají přístup ke vzdělávání, volnočasovým aktivitám a právnímu poradenství. Bidenova administrativa ale sdílí pravidelně údaje o jejich počtech a fotografie zařízení, čímž zaujala o něco transparentnější přístup než minulá vláda. Děti rovněž ve vládních zařízeních nyní stráví v průměru měsíc oproti čtyřem měsícům za Trumpovy administrativy.

Nejmenovaný vládní činitel však AP řekl, že ministerstvo zdravotnictví obdrželo stížnosti na zneužívání a týrání dětí některými zaměstnanci zadržovacích zařízení. Bidenova vláda rovněž nechává provoz na firmách, jež jsou buď nedostatečně prověřené, nemají žádné zkušenosti s prací s migrujícími dětmi, nebo dokonce v minulosti čelily stížnostem. Někteří právníci rovněž tvrdí, že rodiče často nemohou zjistit, v jakém zařízení se jejich děti nachází.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Mark Weber v prohlášení uvedl, že zaměstnanci ministerstva i externí firmy tvrdě pracují na tom, aby byly děti v bezpečí a zůstaly zdrávy.

Obavy řady sociálních pracovníků vzbuzují zejména hromadná zařízení se stovkami lůžek. Děti jsou v nich často izolované, s malým dohledem a bez základních služeb. Podle AP přebývá více než polovina zadržených dětí v zařízeních s dalšími více než 1000 dětmi. Úřady přitom v dubnu jedno podobné zařízení v Houstonu zavřely, když vyšlo najevo, že tam pracovníci dávali dětem plastové sáčky namísto toho, aby je pustili na záchod.

Psycholožka pomáhající rodinám migrantů Amy Cohenová tvrdí, že situace v USA nebyla pro migrující děti nikdy tak špatná jako dnes. Rodičům dětí podle ní často volají lidé, kteří se odmítají představit, a sdělí jim bez předchozího upozornění, že si mají přijet vyzvednout svoje dítě do dvou hodin na určité místo, jinak je nepustí. "Dětí vycházejí (ze zařízení) nemocné, s covidem, mají vši, a nepřekvapí mě, pokud budeme svědky nějakých úmrtí, tak jako jsme byli v Trumpových letech," řekla.

Bidenova administrativa již nyní vyřizuje řadu žalob, kterou na americký stát podaly rodiny za Trumpovy vlády. Podle AP právníci ministerstva spravedlnosti v některých případech uznávají, že vláda dětem a jejich rodičům zbytečně ublížila, a snaží se žaloby mimosoudně urovnat. V jiných se případech se však obviněním nadále aktivně brání.