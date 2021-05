Apple čelí v Británii žalobě kvůli cenám v obchodě App Store

K očkování se registrovalo do poledne 120.000 lidí nad 45 let

Lidí ve věku 45 až 49 let se k očkování proti covidu-19 od půlnoci do dnešního poledne registrovalo více než 120.000 lidí. Na twitteru to uvedli zástupci projektu Chytrá karanténa, který registrace k očkování spravuje. Od osmi ráno se tak počet registrovaných skoro ztrojnásobil. Očkováno jich dosud není více než 700.000 z 839.000.