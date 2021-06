Apple představil nové operační systémy pro iPhony a iPady

Rozvolnění aktuálních omezení v restauracích a dalších stravovacích provozech vláda zatím podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) neplánuje. Režimová opatření chce mít nastavená do konce měsíce. Nutnost mít negativní test na koronavirus při posezení v těchto podnicích by podle něj měla platit do doby, než se dosáhne určité proočkovanosti obyvatelstva. Vojtěch to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.