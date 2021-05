Arenberger netuší, proč neočkovaných seniorů neubývá

"Především u praktických lékařů nejsou zvlášť v těch nejstarších skupinách ti lidé zcela dobře definovatelní. (...) Není nám jasné, proč se fronta těchto lidí nehýbá. Proč dávají praktičtí lékaři preferenci mladším věkovým skupinám a neočkují ty nejstarší," řekl ministr.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ČTK řekl, že není pravda, že praktičtí lékaři neočkují přednostně své nejstarší pacienty. Podle něj je ze zhruba 3600 ordinací zapojených do očkování stále asi 560, které nedostaly pro své pacienty žádnou vakcínu.

"Podle našich výpočtů to vypadá, že u těchto je zhruba 11.000 osmdesátníků. Dalších asi 900 doktorů dostalo hodně málo, do sto kusů vakcíny," vysvětlil. Ordinace, které vakcín dostaly více, už mohly očkovat i své pacienty mladší 80 let nebo chronické pacienty.

Ministr očekává, že fronty čekajících na vakcínu v ordinacích se brzy zkrátí. Pomoci by měla i možnost menšího balení vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. Dosud ho výrobce rozváží nejméně po zhruba 1000 dávek. Do ordinací tak směřují zatím vakcíny AstraZeneca, Moderna nebo Johnson & Johnson, kterých do ČR chodí řádově méně.

Právě ordinace budou spolu s nemocnicemi podle Arenbergera pro následující fázi očkování zásadní. "Velkokapacitní centra by dál fungovala jenom tam, kde to nebrání jejich původnímu určení," uvedl. Ta totiž vznikají ve sportovních halách, na výstavištích nebo v konferenčních centrech. Současná maximální očkovací kapacita je podle něj asi 108.000 dávek za den, kdyby byly dostupné vakcíny.

Jeden ze šesti seniorů nad 70 let se zatím k očkování vůbec neregistroval. "S postupujícím časem určitě bude o očkování stoupat zájem tak, jak se připravují covidové pasy," řekl ministr. Podle něj budou nejen pro cestování, ale i pro různé činnosti v České republice. Už dnes oznámil, že očkovaní mohou jet do lázní na zdravotní pobyt jako samoplátci a nemusí při návratu z méně rizikových zemí nastoupit karanténu.

Další možnosti motivace podle něj hledá ministerstvo spolu se zdravotními pojišťovnami. Někteří méně pohybliví pacienti mají potíže s tím, dostat se do očkovacího centra ve městě, ale někdy i do bližší ordinace praktického lékaře. Podle ministra některá očkovací centra mají mobilní týmy a stejně mohou fungovat i praktici.