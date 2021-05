Arenberger rezignovat nehodlá, nejasnosti kolem majetku má za vysvětlené

Dodal, že chce pokračovat v práci na potlačení epidemie koronaviru. Doplnil, že ve čtvrtek požádal premiéra Andreje Babiše (ANO) o schůzku, na které mu otázky vznesené médii vysvětlil. "Všechna data jsem předal a žádná výhrůžka odvolání nezazněla," uvedl ke schůzce s předsedou vlády.

Server Seznam Zprávy ve čtvrtek napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku. Dnes uvedl, že nyní prostory pronajímá "za korunu", prostor je podle něj kolaudován jako archiv a odpovídá daným předpisům. Kolaudace si podle něj vyžádala "nějaké investice, které nesl na svých bedrech". Dva audity pak podle něj konstatovaly, že se jednalo o nejnižší nabídku. Archiv mimo nemocnici zařízení podle něj hledalo, protože nedisponuje potřebným prostorem ani pro důležitější provozy. "Nejedná se o etický problém, protože nemocnice z toho profituje víc než pronajímatel," uzavřel.

Informace o tom, že Arenberger pronajímal svoji nemovitost vinohradské nemocnici, kterou řídil, jsou podle většiny opozičních stran důvodem k jeho rezignaci. Předseda ODS Petr Fiala Arenbergerův střet zájmů přičetl k důvodům, proč je podle opozice nutné vládě vyslovit nedůvěru. V případě Arenbergera podle něj nejde o jedno opomenutí, ale stále nové a nové nejasnosti a problémy. "Za nejzávažnější pokládám podivné propojování veřejných a soukromých aktivit ředitele nemocnice. Ministr by z toho střetu zájmu měl vyvodit odpovědnost," uvedl Fiala.

Babiš dnes podobně jako u dalších zjištění o majetku ministra zdravotnictví uvedl, že Arenberger musí záležitost do detailu vysvětlit. "Je to pochybení, je to špatně a musí to vysvětlit. Já určitě dokončím nějakou kontrolu hospodaření nemocnice, kde byl ředitelem, abychom se přesvědčili, že je všechno v pořádku," řekl Babiš ČTK. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doplnila, že pověřila své podřízené, aby hospodaření vinohradské nemocnice prověřili zatím z veřejných registrů a z mediálních výstupů.

Pochybnosti vzbudila už Arenbergerova majetková oznámení. Média upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu uvedl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle Babiše se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.