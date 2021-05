Arenberger přiznává vedlejší příjem zhruba 30 milionů korun

Cestování do vybraných zemí by se mohlo od soboty zjednodušit pro očkované

Zhruba od 15. května by se mohlo zjednodušit cestování mezi Českou republikou a šesti zeměmi pro lidi očkované proti covidu-19. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Finální jednání by se mělo uskutečnit v pátek.