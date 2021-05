Další rozvolnění: Otevřou vysoké školy i koupaliště, vrátí se kolektivní sporty

Od pondělí je na školách dovolená praktická výuka, poslední ročníky ji měly od 26. dubna. Některé vysoké školy ale v té době už budou mít zkouškové období. Podle kritiků se na vysoké školy při zmírňování protiepidemických opatření zapomnělo.

Vláda už dříve avizovala, že v pondělí 24. května se mají vrátit do škol prezenčně středoškoláci, a to bez střídání. Také střední školy termín kritizují, protože návrat bude v týdnu maturitních zkoušek.

Ve všech školách bude pokračovat povinnost testování. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek dnes na semináři ve Sněmovně uvedl, že dosud bylo u žáků a studentů 3,7 milionu testů a u zaměstnanců škol milion testů. U dětí bylo 1418 záchytů a u zaměstnanců 539 záchytů. Postupně od 12. dubna, kdy testování začalo, záchyt v dalších týdnech klesá.

Bazény venku se otevřou 31. května, vnitřní 14. června

Venkovní bazény a přírodní koupaliště by se podle pověřené hlavní hygieničky Pavly Svrčinové mohly otevřít v pondělí 31. května. Vnitřní bazény a wellness 14. června, pokud se epidemická situace nezhorší.

Vláda v pondělí schválila, že 17. května se otevřou ostatní vnitřní sportoviště. Platit v nich bude limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy sportoviště. Ve skupině budou smět být maximálně dva lidé a nejvýše deset lidí celkem na sportovišti. Nutné bude dodržovat rozestupy alespoň dva metry, pokud nepůjde o členy jedné domácnosti.

Ztráty vnitřních sportovišť, bazénů a saun Česká komory fitness odhaduje na více než pět miliard korun. Z původních 3000 až 4000 firem a několika desítek tisíc živnostníků a pracovníků "na dohodu" činnost kvůli zákazům ukončí až 25 procent z nich.

Vnitřní sportoviště patří k provozům, které jsou kvůli epidemii uzavřené nejdéle. Kvůli druhé vlně jim vláda fungování zakázala od 9. října. Krátce a s mnoha omezeními mohly otevřít v prosinci.

Kolektivní sporty se možná 24. května vrátí do hal, v dohledu jsou i soutěže

Kolektivní sporty mají naději, že se 24. května vrátí do hal. Vláda bude v pondělí projednávat návrh, aby se limit pro sportování uvnitř zvýšil na třicet lidí. Dohodli se na tom předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a premiér Andrej Babiš na schůzce, které se účastnila i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Otevření hal pro početnější skupiny by pomohlo nejen kolektivním sportům, ale také některým individuálním, jako je například gymnastika. S povolením třiceti lidí uvnitř by se velikost skupin venku měla zvýšit na 50 lidí. Další uvolnění by mělo následovat znovu po týdnu. Návrh počítá s tím, že by od 31. května mohlo sportovat až sto lidí uvnitř a 200 lidí venku. Zároveň by měly být povoleny amatérské soutěže.

Všechno je podmíněno tím, že se nezhorší epidemiologická situace v Česku. "Když se čísla nakažených nezhorší, v pondělí by takový návrh mohla schválit vláda," napsal na twitter premiér. "Jde hlavně o děti, takže jsem rád, že se dohodli a my se budeme pomalu vracet k normálnímu životu," doplnil.

V amatérském sportu se vládní opatření proti šíření koronaviru zatím uvolňovala pomalu. Vnitřní sportoviště zůstávají pro veřejnost prakticky uzavřena. Aktuálně na nich mohou být maximálně dva sportovci do 18 let plus trenér. Od pondělka 17. května se limit zvýší na deset, ale budou muset být rozděleni do dvojic. Zároveň budou třicetičlenné skupiny venku platit pro organizované tréninky bez ohledu na věk.

Některé kolektivní sporty venku trénují jen obtížně a jejich zástupci upozorňovali, že Česko je v uzavření hal pro všechny včetně talentované mládeže v Evropě ojedinělé. Třeba talentovaní mladí hokejisté ve Finsku, ve Švédsku nebo i v Německu trénovali po celou dobu pandemie a hráli i zápasy. Úplně bez omezení od února funguje mládežnický hokej ve Švýcarsku. Hokejisté od 12 let trénují a hrají i v Rakousku.

Podobná situace je také v basketbale. Všichni konkurenti českých národních týmů různých kategorií dovolili v pandemii trénovat alespoň vybrané mládeži od 15 do 19 let, která je základnou pro seniorskou reprezentaci. Soutěže se střídavě otevíraly a zavíraly podle aktuálního přírůstku nakažených. Čeští hráči tak nabrali ve srovnání s evropskými soupeři výrazné manko. "Dostali jsme se v mládežnických kategoriích do deficitu více než 400 tréninkových jednotek a v nižších desítkách počtu utkání. Tuto ztrátu v některých věkových kategoriích už nikdy nedoženeme," stojí v podkladech pro jednání, které má ČTK k dispozici. Za basketbal se schůzky s premiérem účastnil Michal Ježdík.