Auto se Zaorálkem mělo nehodu na D1, narazil do něj kamion

Vláda by podle HK měla co nejrychleji uvolnit zbylé provozy a předvést další plány

Vláda by podle Hospodářské komory (HK) měla co nejrychleji otevřít zbývající provozy, a to nejlépe od 31. května, nejpozději od 7. června. Zároveň by měla představit šestý rozvolňovací balíček, stejně jako plán na podzim. Dále by měla vyřešit nejasnosti, na jakém právním základu mají podnikatelé kontrolovat a vymáhat doklady o bezinfekčnosti po svých klientech. Na tiskové konferenci to dnes řekl prezident HK Vladimír Dlouhý.