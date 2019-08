Škoda Auto nainstalovala nové roboty, budou vyrábět elektromobily

Infrastrukturu nezbytnou pro výrobu elektromobilů buduje firma ve všech třech svých závodech - v Mladé Boleslavi, Kvasinách na Rychnovsku i Vrchlabí na Trutnovsku. Připraveno je více než 450 nabíjecích bodů, celkem automobilka do roku 2025 počítá s vybudováním asi 7000 nabíjecích bodů.

Škoda letos v květnu představila své dva první elektrické automobily. Jde o vůz Superb s plug-in hybridním pohonem a automobil Citigo s čistě elektrickým motorem. Elektrifikovaná auta by se na celkovém prodeji značky Škoda měla podílet do roku 2025 asi čtvrtinou. Do konce roku 2022 hodlá Škoda Auto nabízet více než deset modelů částečně nebo plně elektrifikovaných vozů.

#SKODA has been thoroughly modernised & prepared for #emobility this summer, adding new robots for #ecar production, for example.

Infrastructure for the electric future is being prepared too: ŠKODA plans to place approx. 7,000 charging points by 2025; there are currently >450. pic.twitter.com/pddvRM5OeR