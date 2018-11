Kde natankovat nejvýhodněji? Nůžky mezi cenou nafty a benzinu se rozevírají

Víte, co žije ve vaší pohovce? Tohoto tvorečka se jen tak nezbavíte

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Průměrná cena nafty překročila cenu benzinu na začátku listopadu, předtím byla nafta dražší než benzin naposledy v březnu 2015.

"V příštím týdnu lze očekávat, že cena benzinu a nafty bude dál klesat. Pumpařům se výrazně snižují náklady na nákup pohonných hmot, což je způsobeno hlubokým propadem ceny ropy na světových trzích," uvedl dnes hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda doplnil, že rozevírání nůžek mezi cenou nafty a cenou benzinu je dáno začátkem topné sezony, kdy stoupá poptávka po topné naftě užívané k produkci tepla. "Letos do situace vstupují ještě další faktory, kterým je zvláště cena petrolejové frakce, jež se do nafty přidává za účelem dosažení předepsané kvality. Tato frakce je dražší než v uplynulých letech. Nafta bude dražší než benzin nejspíše do března 2019, záleží ovšem také na vydatnosti letošní zimy," dodal.

V Praze je ve většině městských částí cena benzinu nad 34 korunami a nafta stojí více než 34 korun téměř v polovině čtvrtí. Nejvyšší jsou ceny v Praze 4, kde litr Naturalu 95 koupí motoristé v průměru za 34,76 koruny a litr nafty za 34,75 koruny. Nejlevněji koupí řidiči benzin v Praze 9, kde stojí 33,68 koruny. Cena nafty je nejnižší v Praze 9 a Praze 3, kde stojí shodně 33,68 koruny.

Řidič ušetří v Ústeckém kraji, kde benzin stojí v průměru 32,76 Kč. Pod 33 korunami se cena naturalu drží ještě v Královéhradeckém a Jihočeském kraji. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, kde ji řidiči kupují v průměru za 33,21 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS.

V Polsku šly průměrné ceny pohonných hmot od minulého týdne dolů. Podle stránek www.fuel-prices-europe.info se v Polsku aktuálně litr benzinu prodává v průměru po 4,9 zlotého (29,62 Kč), nafta je v průměru za 5,11 zlotého (30,88 Kč) za litr. V Německu zlevnil jenom benzin. Super E10, který je obdobou Naturalu 95, zlevnil na 1,569 eura (40,81 Kč) za litr, nafta zůstala na 1,479 eura (38,47 Kč).

V Rakousku je benzin i nafta levnější než na jihu Moravy. Litr naturalu stojí za hranicemi průměrných 1,26 eura (v přepočtu 32,77 Kč) stejně jako nafta. Na Slovensku je Natural 95 za 1,20 eura, což je 31,21 Kč/l, tedy také méně než na jižní Moravě. Nafta je s cenou 1,06 eura za litr, v přepočtu 27,57 Kč/l, výrazně levnější než v Jihomoravském kraji.