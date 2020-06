Dovolená autem se prodraží. Ceny pohonných hmot letí vzhůru

Ceny pohonných hmot v Česku rostou od půlky května. Předtím od poloviny ledna naopak klesaly.

"Ceny pohonných hmot v Česku dále mírně zdražují, a to navzdory silnější koruně, která pomáhá zlevnit dováženou ropu. Ta však za posledních několik týdnů opět začala na světových trzích posilovat, což má za následek výhled pro rostoucí poptávku a stále pokračující produkční škrty ze strany ropného kartelu OPEC a ostatních světových producentů," řekl dnes ČTK analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Další růst cen ropy podle něj nicméně může být nejistý, jelikož v některých státech USA a také dalších zemích rostou počty nově nakažených koronavirem nezvykle rychlým tempem. "To může zákonodárce opět donutit zavést některé restrikce pohybu osob nebo cestování, to by mělo velmi negativní dopad na obnovující se poptávku a tedy následný pokles cen pohonných hmot," dodal analytik.

"Silný konkurenční tlak, jemuž tuzemští čerpadláři čelí, jim nedovolí dále markantně navyšovat svoji marži, takže pokud nedojde k obnovení cenového růstu ropy, v první polovině července zdražování pohonných hmot ustane. V příštím týdnu lze očekávat růst cen kolem deseti haléřů na litr," sdělil hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Výkonný ředitel společnosti Energy financial group Tomáš Voltr upozornil, že ceny ropy na evropských trzích v uplynulých několika dnech rostly výrazněji, než analytici očekávali.

"Za jistý cenový skok může rozhodnutí Ruska přiškrtit dodávky uralské ropy z přístavů v Baltském a Černém moři. Ty byly na první třetinu července stanoven zhruba na necelých 900.000 barelů ropy denně. Toto přivření kohoutků přichází právě v době, kdy skupina OPEC+ cílí na eliminaci globálního přebytku ropy," uvedl Voltr. "Koncového spotřebitele tento vývoj nejspíš nepotěší, ceny pohonných hmot budou i nadále stoupat. Z hlediska celého segmentu jde ale o kladný ozdravný proces," dodal.

Nejlevnější benzin momentálně tankují řidiči ve Zlínském kraji, kde litr vyjde v průměru na 26,64 Kč. O jeden haléř vyšší je průměrná cena naturalu v Ústeckém kraji.

Také nafta je nejlevnější ve Zlínském a dále v Ústeckém kraji. Litr dieselu tam v průměru vyjde na shodných 26,24 Kč.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 28,14 koruny. Naftu tankují řidiči v metropoli za 27,96 Kč.

Ve srovnání se situací před rokem je v současnosti benzin o 6,12 koruny na litr levnější. Za naftu platili motoristé koncem loňského června o 5,56 Kč více.

V Rakousku stojí litr naturalu 1,10 eura (v přepočtu 29,42 Kč), litr nafty 1,04 eura (28,35 Kč). Na Slovensku stojí Natural 95 průměrně 1,16 eura (v přepočtu 31,03 Kč), nafta stojí průměrně 1,05 eura (28,09 Kč). V Německu je průměrná ceny srovnatelného benzinu podle serveru benzinpreis-aktuell.de v přepočtu 35,66 koruny. Nafta se prodává průměrně za 30,17 koruny.