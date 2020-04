Pohonné hmoty v Česku nadále zlevňují. Kde natankujete nejvýhodněji?

"V nejbližším týdnu předpokládáme další pokles cen pohonných hmot o 30 až 40 haléřů na litr. Cena ropy Brent stoupla nad 30 dolarů za barel, což vyvolá ve druhé polovině dubna zastavení poklesu cen pohonných hmot v ČR," řekl dnes ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Podobný trend očekává hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. "V nadcházejícím týdnu pohonné hmoty dále zlevní, ale mírněji než v týdnu uplynulém, tedy o maximálně 40 haléřů na litr. Důvodem je růst cen na světovém trhu s ropou. Ropa typu Brent se právě teď prodává za cenu blízkou měsíčním maximům, a sice 33,50 dolaru za barel, takže je zhruba již o třetinu dražší v porovnání s mnohaletým minimem z konce března. V minulém týdnu zdražil Brent nejvýrazněji v historii, o 37 procent," uvedl.

Analytik ČSOB Dominik Rusinko sdělil, že cenový výhled na další týdny se bude do značné míry odvíjet od výsledku mimořádného jednání nejvýznamnějších globálních producentů ropy v čele se Saúdskou Arábií a Ruskem. "I pokud by nakonec došlo ke koordinovanému omezení produkce, další klíčovou otázkou zůstává, zda by tento krok mohl v současné situaci ropný trh stabilizovat. Zamýšlené produkční škrty totiž zřejmě nebudou s to zcela vykompenzovat dříve nevídaný výpadek ropné poptávky," dodal.

Nejdražší pohonné hmoty jsou momentálně v Praze. Benzin stojí v hlavním městě v průměru 28,57 koruny, nafta vyjde v metropoli o dva haléře dráž.

Druhým nejdražším regionem jsou střední Čechy. Za litr nejrozšířenějšího Naturalu 95 tam motoristé platí v průměru 28 korun, za stejné množství nafty 28,13 Kč. Ve všech ostatních krajích je průměrná cena benzinu pod 28 korunami.

Nejlevněji vycházejí pohonné hmoty v Plzeňském kraji. Průměrná cena benzinu tam je 26,40 koruny a nafty 26,81 Kč za litr. Na méně než 27 korun vychází průměr u naturalu ještě v krajích Ústeckém, Jihočeském, Karlovarském a Královéhradeckém. Průměrná cena nafty je pod 27 korunami kromě Plzeňského kraje také v Jihočeském a Ústeckém kraji.

Ceny na jihu Moravy se podle údajů z fuel-prices-europe.info dostaly pod úroveň cen v Rakousku i na Slovensku. V Rakousku stojí litr naturalu 1,12 eura (v přepočtu 30,38 Kč), litr nafty 1,08 eura (29,30 Kč). Na Slovensku stojí podle portálu Natural 95 průměrně 1,34 eura (v přepočtu 36,36 Kč), nafta stojí průměrně 1,24 eura (33,64 Kč).

V Polsku zlevnil litr benzinu v průměru na 3,59 zlotého (21,49 Kč), litr nafty se průměrně prodává po 3,84 zlotého (22,99 Kč). V Německu zlevnil za poslední týden Super E10, který je obdobou Naturalu 95. Aktuálně za litr řidiči dají v průměru 1,259 eura (34,24 Kč). Nafta zlevnila na 1,139 eura (30,98 Kč) za litr.