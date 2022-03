Pohonné hmoty v Česku od pondělí opět zdražují

— Autor: ČTK

Pohonné hmoty v České republice od pondělí opět zdražují. V mezidenním srovnání od středy do čtvrtka se ceny za litr benzinu Natural 95 zvýšily o 12 haléřů na 44,30 korun, litr nafty o 29 haléřů na 46,50 Kč. Od pondělí do čtvrtka zdražil benzin o 28 haléřů, nafta o 42 haléřů. Vyplývá to z informací společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.