Pohonné hmoty v ČR zdražují, cena benzinu atakuje hranici 28 Kč za litr

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Informace o cenách za středu nejsou k dispozici.

Podle analytiků bude růst cen pokračovat i nadále. "Do růstu se promítá mimo jiné topná sezona, která zvyšuje poptávku po topné naftě, a tím pádem podporuje nárůst její ceny. Vliv má bezesporu také vyhlídka na plošnou vakcinaci proti covidu-19, která by měla začít v příštím roce. Do budoucna se nejspíš projeví i prudký listopadový nárůst cen ropy, který budou muset prodejci pohonných hmot ve svých cenách zohlednit," uvedl výkonný ředitel společnosti Energy financial group Tomáš Voltr.

Podobný trend očekává také analytik společnosti Purple Trading Štěpán Hájek. Ke změně by podle něj mohlo dojít po Novém roce. "Ropný kartel OPEC očekává příští rok pokles poptávky o 350.000 barelů denně, ale od ledna přitom začne na trh pumpovat o 500.000 barelů více. Pokud se tedy nepodaří obnovit poptávku dostatečně rychle, ocitne se trh opět v přebytku a cena ropy může začátkem roku znovu klesat. Do té doby však budou ceny pohonných hmot růst, ale naštěstí mírnějším tempem, jelikož je brzdí kurz koruny, která je na páru s americkým dolarem nejsilnější od května roku 2018," řekl ČTK.

Zdražující ropa způsobuje růst cen benzinu a nafty v ČR také podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy. "Cena ropy na světových trzích dnes ráno středoevropského času vystoupala na své devítiměsíční maximum. V příštích sedmi dnech je třeba počítat s dalším cenovým růstem pohonných hmot, v rozsahu kolem deseti až patnácti haléřů za litr," uvedl.

Kovanda upozornil, že ceny pohonných hmot rostou a porostou i v dalších evropských zemích. "Konkrétně benzin je podle mezinárodního srovnání v prosinci levnější než v Česku tradičně v Bulharsku či Rumunsku, ale také v Polsku a poněkud netradičně i ve Slovinsku. V Maďarsku a Rakousku je cenově srovnatelný. Na Slovensku, v Chorvatsku a také tradičně v Německu či v Itálii je dražší," dodal.

V Česku nejlevnější benzin řidiči natankují v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 27,51 Kč. Za diesel se platí nejméně ve Zlínském kraji, a to v průměru 26,90 koruny. Pod 27 korunami je litr nafty ještě v Ústeckém kraji.

Naopak nejdražší pohonné hmoty nabízejí dlouhodobě čerpací stanice v hlavním městě. Benzin je v Praze průměrně za 28,72 Kč/l, litr nafty pak za 28,38 koruny. V žádném jiném regionu Česka se průměrná cena nafty nedostala přes 28 korun za litr.

Podle údajů CCS motoristé před rokem platili v Česku za benzin o 4,05 koruny více, nafta byla dražší o 4,29 Kč.