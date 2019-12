Za kolik natankujete? Spor velmocí je pro české řidiče výhodný

"V nejbližším týdnu předpokládáme stagnaci cen benzinu a nafty, případně další mírné zlevnění o několik haléřů. Cena ropy Brent v uplynulém týdnu mírně poklesla na 63 dolarů za barel. Česká koruna posílila vůči americkému dolaru na 23 korun za dolar," uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

V dolarech jsou pohonné hmoty obchodovány na komoditní burze v Rotterdamu. Čím je koruna vůči americké měně silnější, tím levnější mohou být benzin a nafta u čerpacích stanic v ČR.

Stagnaci cen benzinu a nafty u pump v ČR očekává také hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. "Pokud však dojde ke krachu jednání USA a Číny o dílčím smíru v celní válce, jehož pravděpodobnost nyní roste, pohonné hmoty v Česku by ještě před Vánoci citelněji zlevnily. Americký prezident Donald Trump se v uplynulých dnech vyjádřil v tom smyslu, že na dohodu s Pekingem nijak nespěchá. Navíc znovu zavedl cla na ocel a hliník z Argentiny a Brazílie. To vše investory znervózňuje, české řidiče to ale může spíše těšit," míní.

Analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička upozornil, že tento víkend se uskuteční zasedání zemí OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu), které by mělo rozhodnout o omezení těžby ropy s cílem podpořit cenu. "Toto snížení těžby je však avizováno již dlouho a obchodníci mají ve svých výhledech tento předpoklad zahrnut. Nečekáme tedy žádné dramatické změny v cenách ropy ani po zasedání," dodal.

Nejdražší benzin tankují řidiči v Praze. Litr Naturalu 95 vyjde v hlavním městě v průměru na 32,61 Kč. Nejvyšší průměr u nafty vykazuje Vysočina s cenou 32,39 Kč za litr. Přes 32 korun platí za diesel ještě motoristé v Praze a Středočeském kraji.

Naopak nejlevnější pohonné hmoty jsou v Karlovarském kraji. Litr benzinu vyjde na západě Čech v průměru na 31,65 Kč a stejné množství nafty ještě o 40 haléřů levněji.

Natural 95 zdražoval v Česku od poloviny dubna do počátku června, od té doby se jeho průměrná cena postupně snižovala. Cena dieselu rostla do počátku října, v jehož první dekádě se dostala nad 32 Kč za litr. V posledních dvou měsících klesala.