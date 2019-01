Zájem o ojetá auta v Česku raketově roste

— Autor: ČTK

Zájem o zánovní ojetiny v Česku roste. Dovoz ojetých aut starých do tří let se loni zvýšil o 29 procent na 13.000 vozů. Stejným tempem rostl prodej i u největšího tuzemského obchodníka Mototechna. Vyplývá to z informací SDA a Mototechny.