Škoda Auto má v Číně nové inovační centrum

Centrum zvané Škoda Auto DigiLab China vyvíjí mimo jiné projekt služby doručování zboží do zavazadlového prostoru vozu zákazníka. Tamější tým jedná s potenciálními partnerskými doručovacími společnostmi o zahájení testovacích a pilotních projektů.

"Jak v Praze, tak i v Tel Avivu se oba naše DigiLaby už ve startupové komunitě pevně etablovaly. Čína je v celosvětovém měřítku jedním z inovátorů digitalizace. Pro nás je proto logické, že budujeme další odnož - Škoda Auto DigiLab China - abychom i v Číně získali přístup k důležitým technologiím budoucnosti," uvedl předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

#SKODA has opened a new ŠKODA AUTO Digilab spin-off in #Beijing to network with the promising start-up community and to collaborate with them on creating new solutions that offer our customers true added value for their mobility. #future #innovation #digital pic.twitter.com/L7s7fayoFX