Legendy 2019 v Praze: České premiéry i legendární čtyřnásobný vítěz závodů Le Mans

Mezi exponáty, které budou k vidění je i legendární čtyřnásobný vítěz závodů Le Mans z let 1966 - 1969, vůz Ford GT40 (1968) v modro-oranžových barvách značky Gulf.

Ford GT 40 1968 | foto: Gulf Oil International

U příležitosti 50. výročí těchto vítězství si můžete prohlédnout i nový Ford GT Heritage (2019), také v ikonických barvách Gulf.

- Automobilová slavnost opět v celém areálu Výstaviště Praha v Holešovicích

- Termín konání: 17. - 19. května 2019

- Crossover Cadillac XT4 – česká výstavní premiéra v expozici TUCAR PLUS

- Premiéra ikonického sportovního modelu Supra na výstavní ploše Toyota

Automobilová slavnost Legendy se již tradičně stává místem českých výstavních premiér. Nejinak tomu je i v případě letošního, již šestého ročníku. Hlavní tématem jsou americké vozy, a tak rozhodně zaujme návštěvníky slavnosti zcela nový Cadillac XT4 představený na slavnosti společností TUCAR PLUS, a naopak příznivce japonské značky Toyota potěší výstavní premiéra modelu Supra.

Amerika s evropskou příchutí



Po rozměrnějším SUV modelu XT5, který měl světovou premiéru v roce 2015, představil Cadillac kompaktnější crossover XT4, který by se svými parametry neměl na evropském trhu rozhodně ztratit. Je totiž vhodnou alternativou k současné produkci na starém kontinentě. Nový Cadillac XT4 mířící do nejrychleji rostoucího segmentu prémiových vozů byl vyvinut na exkluzivní architektuře kompaktních SUV a přináší působivý design, sebejisté jízdní schopnosti, prostornou kabinu a několik nových technologií. V nabídce je k dispozici jak pohon všech kol, tak i přenos výkonu výhradně na přední nápravu. Dvoulitrový benzínový čtyřválec s výkonem 238 koní (podle SAE) doplňuje sametově řadící 9stupňová automatická převodovka. Technologickou zajímavostí je zvýšení efektivity jízdy odpojením dvou válců motoru za určitým podmínek v provozu. Kombinovaná spotřeba paliva u modelu XT4 je na velmi příznivé hladině 8,7 litrů/100 km. Cadillac XT4 je také první modelem této značky, který používá elektro-hydraulický brzdový systém, jenž tradiční podtlakový posilovač brzd nahrazuje elektro-hydraulickým systémem ve prospěch nižší spotřeby paliva a menších prostorových nároků pod kapotou. Na výstavní expozici TUCAR PLUS, v rámci slavnosti LEGENDY 2019, získají návštěvníci více detailních informací k vozu.

Japonská sportovní ikona se vrací



Legendární sportovní vůz Toyota GR Supra se na trh vrátil po 17 letech. Motor o zdvihovém objemu 3,0 litru ve spolupráci s turbodmychadlem typu Twin Scroll dosahuje nejvyššího výkonu 340 koní, resp. točivého momentu 500 Nm. Pohonnou jednotku ve spojení s 8stupňovou automatickou převodovkou charakterizuje hladké a suverénní zrychlování s více než dostatečným točivým momentem v širokém spektru otáček motoru. Všechna provedení Toyoty GR Supra prodávaná v Evropě budou používat aktivní diferenciál. O pečlivé odladění jízdních schopností nového sportovního vozu se postarali specialisté z Toyota Gazoo Racing, kteří díky intenzivnímu testování na proslulé Severní smyčce okruhu Nürburgring a okolních cestách v Německu dosáhli mimořádné agility, stability a atraktivních jízdních vlastností. Další detailní testování pak vůz prodělal v různých zemích po celém světě. Kokpit vozu, přímo inspirován uspořádáním ze závodních monopostů, je navržený tak, aby se řidič mohl co nejlépe soustředit jen na řízení. Přístrojový panel, středový panel a výplně dveří na sebe hladce navazují tak, aby v kokpitu vytvořily výrazně harmonickou atmosféru. Během prvního roku po uvedení na trh v Evropě najde svého majitele prvních 900 nových vozů Toyota GR Supra. Legendy 2019 dají možnost seznámit se s tímto vozem vůbec poprvé v ČR v rámci expozice Toyota.