Samořízená auta se vymstí? Studie varuje před následky pro městskou dopravu

Studie, která simulovala, jak by se Curych v příštích 20 letech vyrovnal se zavedením taxislužby bez řidiče a soukromých samořízených vozidel, měla překvapivé výsledky. "Nabídka sdílených jízd by nepřinesla snížení počtu soukromých vozidel. Automatizovaná doprava by dokonce mohla vyústit ve zvýšení počtu ujetých kilometrů," uvádí studie.

Její závěry odporují předchozím předpokladům o vlivu samořízených vozidel. V roce 2014 studie v Singapuru dospěla k závěru, že se zavedením samořízené taxislužby může být celková poptávka po mobilitě pokryta třetinou stávajících vozidel.

zdroj: YouTube

Obdobná studie v texaském Austinu předpověděla, že taxíky s autonomním řízením by mohly vést ke snížení počtu vozidel až o 90 procent. Tyto studie vedle jiných faktorů ovlivnily strategie alternativních taxislužeb jako Uber a Lyft.

V Curychu aly výzkumníci dospěli k závěru, že zavedení samořízených automobilů může mít za následek více najetých kilometrů.

Pokles individuálního provozu lze podle autorů studie očekávat pouze tehdy, pokud budou samořízená vozidla vyhrazena pro veřejnou dopravu a taxíky, a nikoli pro soukromé provozování. V tomto scénáři se podíl motorizované osobní dopravy snížil ze 44 na 29 procent veškerého provozu, přičemž podíl samořízené veřejné dopravy, tedy vlaků, autobusů a taxíků bez řidiče, by vzrostl na více než 60 procent.

Švýcarská studie upozorňuje, že automatizované řízení autobusů by snížilo náklady na jízdu autobusem na polovinu. Autobusy by zůstaly atraktivní, ale "silná přitažlivost soukromých samořízených vozů by mohla dosavadní uživatele veřejné dopravy zlákat".

"Díky kombinaci vysoké pružnosti a možnosti využití času stráveného ve vozidle je tato forma mobility velmi atraktivní, zejména když mohou vozidlo používat všichni členové rodiny," zdůraznil profesor vysoké školy Kay Axhausen.

Vědci tedy vyzývají úřady, aby zavedení vozidel s autonomním řízením ve Švýcarsku řádně regulovaly. "Vlastnictví soukromých motorových vozidel se může snížit jen tehdy, nebude-li soukromým osobám umožněno získat samořízené vozy," řekl Axhausen.

První taxíky bez řidiče už byly zavedeny ve Spojených státech v Las Vegas a ve Phoenixu s cílem snížit provoz, emise i náklady.