Škoda Scala prošla nárazovým testem Euro NCAP. Byla srovnána s Teslou nebo Mercedesy

Červencová várka nových bezpečnostních testů osobních automobilů obsahuje šestici zajímavých modelů – kromě zmiňované Škody Scala také modely DS 3 Crossback, Kia Cee’d, Mercedes-Benz třídy B, Mercedes-Benz GLE a Tesla Model 3. Kia a DS jsou součástí tzv. dvojího hodnocení – oba modely se prodávají ve variantách bez a včetně balíčku aktivní bezpečnosti. V naší webové databázi proto naleznete výsledky obou verzí. Zbytek testovaných vozů již prvky aktivní bezpečnosti disponuje v rámci základní výbavy.

Škoda Scala prošla testy Euro NCAP | foto: Euro NCAP

Škoda Scala je prvním zástupcem mladoboleslavské automobilky v programu Euro NCAP od SUV Karoq. Pětidveřový kompakt spadající do nižší střední třídy v portfoliu Škody nahrazuje model Rapid. Minimálně po stránce bezpečnosti mohou být příznivci automobilky s okřídleným šípem ve znaku potěšeni – Scala si v testech vedla báječně a bez potíží se vyrovnala i výrazně dražším vozům.

Zejména ochranou dospělých cestujících se nová škodovka řadí do nejužší špičky – získala 97 %. Prokázala tak vysokou bezpečnost při čelním nárazu celou šíří vozu, případně částí vozu. Dobré hodnocení obdržela také za boční náraz do auta nebo do sloupu. Pozitivně dopadlo i měření zjišťující nebezpečí poranění krku při nárazu dozadu.

Potěšující byly rovněž výsledky ochrany menších i větších dětí a ochrany chodců. Vysoké známky obdržely především nárazník vozu a přední část kapoty.

Test aktivní bezpečnosti se zaměřoval na inteligentní systémy schopné předejít hrozící kolizi s vozidlem, případně chodcem, cyklistou či jinou překážkou. Bodován byl systém upozornění na nezapnutí bezpečnostních pásů, systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu, omezovač rychlosti a také autonomní krizové brzdění.

Test automatického brzdění byl proveden v různých scénářích – vůz se blížil ke stojícímu i jedoucímu vozu, v rámci ochrany chodců pak byly mimo jiné situace, kdy dítě nenadále vběhlo do silnice nebo cyklista vozidlu zkřížil cestu. Právě situace, kdy dítě vběhne zpoza zaparkovaných aut do cesty přijíždějícímu vozu, jako jediná pro Scalu dopadla pouze průměrně. V ostatních situacích byla většinou dobrá.

Slova chvály si vysloužila většina nově testovaných aut – žádné nepředstavovalo vyslovené zklamání. Oba mercedesy, Tesla i vybavenější varianty DS a Kia dostaly pět hvězd. Cee’d a DS 3 Crossback bez balíčku aktivní bezpečnosti získaly o hvězdu méně. Ukazuje se tak, že na plné hodnocení v aktuálním testovacím programu nestačí pouze postavit auto s dostatečně pevnou a spolehlivou konstrukcí – je třeba vůz vybavit chytrými systémy, které automobil a zejména lidské životy dovedou ochránit tím, že kolizi zcela předejdou.