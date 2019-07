Ford a Volkswagen spojí síly, budou vyvíjet elektrická i autonomní auta

Obě automobilky také hledají další možnosti spolupráce a prohloubení globální aliance, které by jim pomohly snížit náklady na vývoj a výrobu. Firmy se již začátkem roku dohodly na společném vývoji lehkých užitkových automobilů.

Investice Volkswagenu ohodnocuje dva roky starou firmu Argo na více než sedm miliard USD. To z ní dělá jednu z nejhodnotnějších společností v sektoru autonomních vozů, upozornila agentura Reuters.

In a nutshell: #VWGroupxFord



👉Expertise: two of the world’s largest automakers

👉We will get the world’s best SDS platform

👉Share R&D costs

👉Accelerate speed to market

👉Working toward autonomous vehicle leadership with @argoai pic.twitter.com/zb7WONRx2J