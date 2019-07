Toyota vyvinula pro olympiádu speciální elektromobil, sveze sportovce i těhotné ženy

Osobní přepravník s názvem APM (Accessible People Mover) je určen pro sportovce, organizátory, návštěvníky, handicapované osoby, těhotné ženy nebo pro rodiny s malými dětmi. Část vozového parku bude zároveň sloužit na pomoc v nouzi v průběhu celého léta.

