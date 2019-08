To může být problém pro výrobce aut, kteří chtějí prodávat technologie a připravují lidi na plně automatizovaná vozidla, uvedla J.D. Power.

"Automobilky utrácejí množství peněz za vývoj pokročilých technologií, neustálá upozornění však mohou řidiče zmást a otrávit," uvedla zástupkyně J.D. Power Kristin Kolodgeová. "Technologie nemůže působit jako otravný rodič. Nikdo nechce být neustále informován, že neřídí správně."

