Ceny ojetých aut v Česku loni vzrostly o 14 procent, je jich málo

Loni ve čtyřech zemích V4 ubylo 80.600 aut, za poslední dva roky to ale proti předkoronavirovému roku 2019 bylo o 550.000 ojetých vozů méně. V inzerci bylo o sedm procent méně octavií a o pět procent méně fabií. Naopak o polovinu vzrostl počet nabízených vozů Škoda Karoq a o třetinu množství kodiaqů.

"Posledním ´normálním´ rokem byl rok 2019, kdy ještě nikdo netušil, že nás čeká celosvětová koronavirová pandemie. Cenový medián ojetých aut byl v té době na českém trhu na úrovni 133 000 korun. Dnes se pohybuje o 20 procent výš. Mezi lety 2019 a 2020 nebyl cenový skok tak markantní zejména proto, že nikdo nevěděl, co nás čeká. Loňský rok se pak zákazníci pustili do nákupů, které v roce 2020 s tehdy neznámou nemocí za zády odkládali,“ uvedl provozní ředitel AAA Auto Petr Vaněček.

Loni se automobilky potýkaly s problémy v dodávkách některých dílů, tlakem na čistou mobilitu a energetickou krizí. Kvůli nedostatkům čipů nebyly schopné dokončit desítky tisíc aut a dodací lhůty se prodloužily na více než rok. To začalo výrazně zvyšovat poptávku po vozech z druhé ruky, a s tím i jejich ceny.

Pandemie zamíchala nejen cenami, ale i pohony, které zákazníci při pořízení novějšího vozu preferují. Oproti roku 2020 ubylo v inzerci vozů na CNG o více než pětinu a LPG o sedm procent. Naopak se v nabídkách častěji objevují hybridy a elektromobily, jejichž počet vzrostl o 46 procent.

Podle průzkumu společnosti Cofidis si zhruba 80 procent Čechů pořizuje svůj vůz jako ojetý. Více než polovina lidí s ním pak plánuje jezdit více než deset let let, naopak do pěti let plánuje jeho výměnu jen 15 procent lidí. K častější změně by přiměla 40 procent vlastníků nižší cena.

Dovoz ojetých osobních vozů loni stoupl o 23 procent na 185.663 aut, nejvíce od roku 2008. Jejich průměrné stáří bylo 10,4 roku, což je o 0,3 roku méně, než předloni. Podíl vozidel starších deseti let byl téměř 51 procent, uvedl již dříve Svaz dovozců automobilů.

Prodej nových osobních aut v minulém roce vzrostl meziročně o 1,9 procenta na 206.876 vozů.