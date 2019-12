Musk dobyl Čínu v rekordním čase. Tamní továrna už dodává elektromobily Model 3

Tesla dnes slavnostně předala prvních 15 vozů z nové továrny svým zaměstnancům, kteří si je koupili.

⚠️Important Update⚠️



Tesla Shanghai Gigafactory 3's Made-in-China Model 3 Delivery Event [Photos]



Huge congrats to @elonmusk & all @Tesla team!! WE MADE IT💪🏻✨



Read: https://t.co/xlwjW2VRnF



Thanks @jsrdctz for pix & vid$TSLA #Tesla #China #MIC #Model3 pic.twitter.com/PZudEOsICf