Nová Škoda Octavia boduje. Od Euro NCAP má pět hvězdiček za bezpečnost

Pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti mají podle webu organizace i vozy dalších značek, například Renault Megane, Hyundai i30 nebo Volkswagen Golf.

Nezávislé zkoušky hodnotí úroveň ochrany dospělých, dětí, chodců a aktivní bezpečnost. Úroveň ochrany chodců dosáhla podle webu www.euroncap.com 73 procent. Vůz využívá řadu bezpečnostních prvků, poprvé se v autě objevuje asistent vyhýbání, asistent pro odbočování nebo varování při vystupování z vozu. Ve městě varuje Front Assist s prediktivní ochranou chodců a cyklistů opticky, akusticky a lehkým přibrzděním před možnou kolizí a v případě nutnosti začne i automaticky brzdit.

⭐⭐⭐⭐⭐ Five stars for the #SkodaOctavia: the #SKODA bestseller's 4th generation has achieved the maximum score in the independent European New Car Assessment Programme (@EuroNCAP), making it one of the safest compact models available.

