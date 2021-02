Peugeot představil nové logo značky

Peugeot odhaluje své nové logo: znak s impozantní lví hlavou. Od roku 1850 měl Peugeot postupně deset log, na nichž se vždy objevoval lev. Nyní vznikla ve studiu Peugeot Design Lab1 jedenáctá verze, která představuje výraznější styl, kvalitu a eleganci.

Dosud používané, v pořadí desáté logo bylo uvedeno v roce 2010. Nyní v souvislosti s posunem značky k vyšším kategoriím výrobků nastal čas na změnu. Poté, co Peugeot v posledních deseti letech kompletně obnovil svou modelovou řadu, ve stejném duchu modernizuje i logo.

V roce 2021, kdy se na trh chystá nová produktová řada, jejímž prvním zástupcem bude nový Peugeot 308, spouští se nový web a rodí se Stellantis, se tak přicházející logo stane symbolem další éry.

Peugeot je značka, která jde s dobou. Drží krok s inovacemi, předvídá změny rozhodování zákazníků o nákupu vozu a připravuje nová řešení mobility. Peugeot také čerpá z minulosti. Zažil všechny revoluce: průmyslovou, technologickou, politickou, sociální, digitální a nyní i environmentální. Základem jeho strategie pro udržitelnou budoucnost je energetická transformace a bezemisní mobilita. To vše tvoří DNA značky.

Peugeot je také silná společnost, vedená svým instinktem, stejně jako je její symbol: lev. Díky tomu je nadčasovou značkou.

Za posledních deset let prošla celá produktová řada výraznou kvalitativní proměnou. A výsledek se dostavil, což dokazují ocenění „International Van of the Year“ (Mezinárodní dodávka roku) pro Peugeot e-Expert v roce 2021 a pro Peugeot Partner v roce 2019 a tři ceny Car of the Year“ (Auto roku), které získaly modely Peugeot 308 v roce 2014, Peugeot 3008 v roce 2017 a Peugeot 208 v roce 2020. Významným mezníkem je také elektrifikovaná řada osobních i lehkých užitkových vozů. Tento posun směrem nahoru v kvalitě a renomé nyní dovršuje práce na designu samotné značky.

Nové logo spojuje minulé i současné hodnoty značky a současně naznačuje budoucí vývoj. Hrdý lev, který Peugeot provází odjakživa, má vyjadřovat univerzální a multikulturní formy identity. Je synonymem prestiže, jistoty a nadčasovosti. Peugeot pomocí nového loga a nové grafické identity spojuje historii a modernost. Značka se s ním vydává dobýt nová teritoria, urychlit svůj mezinárodní růst, exportovat francouzský styl, know-how i eleganci.