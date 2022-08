Odbyt Škody Auto se v červenci snížil o 18 procent

Automobilka Škoda Auto v červenci dodala zákazníkům 61.300 vozů, což je o 18,3 procenta méně než před rokem. Tempo meziročního poklesu nicméně zpomalilo z červnových 26,6 procenta. Vyplývá to údajů, které dnes zveřejnil mateřský koncern Volkswagen. V období od ledna do července se odbyt Škody Auto meziročně snížil o 28,5 procenta na 421.800 vozů. To představuje nejvýraznější pokles ze všech automobilových značek koncernu.