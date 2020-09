Se škodou na autě při parkování má zkušenost 90 procent řidičů, viníci většinou ujedou

"Započteme-li i takové malé škody, jako jsou oděrky a promáčknutí otevřenými dveřmi vedle stojícího auta, popřípadě při couvání, jistě bude podíl na nehodách alespoň 90 procent. Jde-li ale o větší škody, kdy dojde k regulérnímu promáčknutí karosérie, poškrábání laku ve větší ploše a podobně, tak si myslím, že podíl bude přes 60 procent," uvedla mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.

Nejčastějšími příčinami tzv. parkovacích škod jsou podle ní nervozita a nezkušenost řidičů a dále také vysoký provoz na parkovištích spojený s nedostatkem parkovacích stání. Právě zkušenosti hrají roli nejen při samotném najíždění do parkovacího stání, ale i při jeho hledání, kdy je třeba pamatovat na dávání přednosti autům přijíždějícím zprava.

Pravidlo pravé ruky dělá podle pojišťovny mnoha řidičům na uzavřených parkovištích problémy. Uniqa těchto případů ročně eviduje několik desítek. Svobodová připomněla, že někdy je střet tak silný, že je řešen jako regulérní dopravní nehoda. V těchto případech se škoda hradí z povinného ručení řidiče, jenž pravidlo pravé ruky ignoroval.

Že jsou nehody na parkovištích na denním pořádku potvrdil Jaroslav Zoubek ze společnosti M2C, která zajišťuje ostrahu obchodních center. Mezi nejčastější chyby zařadil nedání přednosti zprava, nerespektování hlavního směru, vjezdy do protisměru nebo poškození vozů při vyjíždění z parkovacího místa. "Stalo se však také to, že žena za volantem neuměla ovládat automatickou převodovku, spletla si zařazení a spadla ze střechy, kde je parking, o patro níže, na střechu jiného auta. Některým řidičům se také povedlo při objíždění zpomalovacího retardéru položit auto na bok a často dochází ulomení závory při výjezdu z garáží," popsal Zoubek.

Většina viníků z místa odjede a zůstane tak v anonymitě. K jejich odhalení v poslední době přispívají veřejné kamery policie, které mohou zaznamenat registrační značku vozidla. Podle policie se proto postižení řidiči v takových případech mají porozhlédnout, zda prostor nezachycují veřejné kamery. Je to však nutné udělat co nejdříve, systémy totiž uchovávají záznam někdy i jen pár dní. "V případě, že majitel nalezne na parkovišti poškozené vozidlo, měl by se ihned obrátit na linku 158. Kamerový záznam z místa je velmi důležitým prvkem, který může výrazně pomoci při hledání pachatele," dodal mluvčí policie David Schön.