Škoda Auto plánuje další elektromobily, udrží tak pracovní místa

Škoda nyní vyrábí jeden čistě elektrický vůz, kterým je SUV Enyaq iV. Začátkem roku na trh přijde Enyaq iV ve verzi Coupé. Následně firma bude vyrábět další tři elektromobily. "Za to jsme na koncernové půdě tvrdě bojovali a nakonec jsme je i prosadili. To je pro značku Škoda velmi dobrá zpráva. Tyto vozy naléhavě potřebujeme, abychom pro naše zákazníky zejména v Evropě zůstali nadále atraktivní a abychom trvale zachovali pracovní místa v našich českých závodech," uvedl Schäfer.

Zpřísňujících se emisních limitů a nuceného přechodu na elektromobilitu se obávají také odbory. Půjde podle nich o horší krizi, než jakou je nynější krize s nedostatkem čipů do elektroniky. "Horší bude situace do budoucna, kde počet zaměstnanců bude odpovídat typům přidělených produktů – vozů a komponent, automatizaci a Průmyslu 4.0, eventuálně také vyčleňování a přesouvání kompetencí mezi jednotlivými značkami a závody v rámci koncernu Volkswagen. Kdyby to někdo chtěl zkoumat, tak tam je situace opravdu vážná," řekl týdeníku Škodovácký odborář předseda podnikové rady Jaroslav Povšík.

O přechodu na elektromobilitu se diskutovalo také na podnikové radě Škoda Auto, na které byl hostem člen představenstva Martin Jahn. Škoda podle něj jedná s vládou o zvýhodnění elektromobilů a o tom, aby se investovalo do infrastruktury v ČR. Na dálnicích, na důležitých nádražích a odpočívadlech mají být do budoucna nabíjecí stanice. "Pracujeme i na tom, aby Volkswagen postavil jednu z giga factory na výrobu baterií v České republice," uvedl Jahn.

Volkswagen představil také menší elektrovůz zhruba velikosti VW Polo, kdy na shodné platformě bude i vůz značky Škoda. Jeho cena má klesnout k půl milionu korun, a stane se tedy cenově dosažitelným elektromobilem.

Vozy se spalovacími motory se budou podle Jahna vyrábět ještě mnoho let, stejně jako náhradní díly. Pro nové vozy zase budou potřeba nové komponenty a další součásti. Hromadné propouštění zaměstnanců by tak hrozit nemělo. "Plánovací kola zohledňují přeškolení a umisťování zaměstnanců. K rekvalifikacím bude docházet postupně spolu s rušením spalovacích motorů," uvedl Jahn.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.