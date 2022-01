Škoda Auto skončí se spalovacími motory v roce 2035, tvrdí šéf podnikové rady

"Potřebujeme minimálně pět produktů elektro, nejlépe ale sedm. Když to budeme mít, bude to dobré. Musíme bojovat. V koncernu dnes o e-mobilitu bojuje každý – cestu zpátky ke klasickým spalovacím motorům už nemáme," řekl Povšík Seznamu Zprávy.

Pokud Škoda nezíská výrobu pěti až sedmi elektromodelů, hrozí podle Povšíka ztráta až 10.000 pracovních míst. Už letos přitom automobilka snížila počet zaměstnanců o 2000, podle Povšíka šlo o přirozenou fluktuaci, agenturní zaměstnance a zastavení náborů. Firma navíc prodloužila vánoční odstávku, zpět se řada zaměstnanců vrátila až 10. ledna.

Letošní rok podle odborového předáka nebude jednoduchý. "Uděláme vše pro to, abychom na maximum vyrobili vozy pro zákazníky. Ale jak víte, už na začátku roku jsme měli první týden totální odstávku, protože jsme neměli čipy. Využili jsme to k dodělání rozdělaných vozů. To se nad míru povedlo a jsme jediná fabrika, která nevyrábí, nemá v práci lidi, ale produkuje vozy. Vyrobili jsme 17.000 vozů tím, že jsme je dodělali," řekl Povšík.

Podle Povšíka produkuje Škoda nyní elektromobil Enyaq iV, připravuje se Enyaq Coupé, bude plně elektrická Octavia. "A máme připravený i další, ale o tom zatím nelze mluvit. Potenciálně máme k dispozici připravené čtyři modely," řekl Povšík.

Škodu čeká na jaře kolektivní vyjednávání o růstu mezd. "Máme sektorově nejlepší průměrné mzdy v České republice. Máme průměr 56.000. Jsme na vrcholu a z toho už se nemusí stoupat výš tak rychle. My se budeme muset podívat na inflaci, jestli ji dorovnáme a k tomu vytvoříme i další strukturu, která pomůže. Už to nebude mzda, která se daní, ale něco, co zaměstnanec dostane jako úlevu," řekl serveru Povšík. Půjde podle něj například o levné stravování či levnou rekreaci.

Škoda Auto loni dodala 878.200 vozů. Meziročně jde o pokles o 126.600 aut. Důvodem je pandemie koronaviru i krize s nedostatkem čipů do palubní elektroniky. Provozuje tři výrobní závody v České republice, kde pracuje přes 30.000 zaměstnanců. Během loňského roku musela několikrát výrazně omezit či zcela zastavit výrobu kvůli nedostatku čipů.