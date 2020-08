Škoda Enyaq iV přichází s novinkami v designu světel

Modelem Enyaq iV představuje Škoda svůj první sériový vůz na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB). Jak se změnil design světlometů ve srovnání s předchozími modely?

Přední světlomety našich modelů se již dočkaly podstatného vývoje spolu s naším současným designovým jazykem a to u modelových řad Scala a Kamiq, stejně tak tomu bylo i u nové generace modelu Octavia. U všech modelů, které jsme v posledním roce a půl představili, jsou světlomety celkově nižší a působí tak dynamičtěji. Model Kamiq dodává výše umístěnými světly denního svícení vlastní charakter. Při vytváření světlometů byly více použity krystalické prvky. U modelu Enyaq iV důsledně pokračujeme v tomto trendu a cíleně zdokonalujeme jednotlivé detaily, jako jsou nová, obzvláště jemně vyrýsovaná světla denního svícení s naznačenými řasami a také novým, šestiúhelníkovým tvarem hlavních LED modulů. Inovativní charakter nového modelu Enyaq iV je navíc zdůrazněn novými světlomety a zadními světly.

Škoda Enyaq iV ukazuje nová světla | foto: Škoda Auto





Jak dlouho trvá celý proces vývoje designu nových předních světlometů a zadních světel?

Vývoj designu je dynamický proces, úzce spolupracujeme s kolegy z designu exteriéru a s vývojovým týmem vnějšího osvětlení. Rozvíjíme různé nápady a diskutujeme o tom, které se dají realizovat, až nakonec dospějeme k finálnímu výběru. Celkově může tento proces trvat tak šest až dvanáct měsíců.



Co Vás inspiruje při navrhování nových světlometů a zadních světel?

Škoda je hrdá na to, že ve svých vozech odráží tradici českého křišťálového umění a interpretuje ji po svém. Přesné linie, geometrické uspořádání a výjimečně čiré skleněné plochy jsou fascinující a v závislosti na dopadu světla a úhlu pohledu nabízí zcela jiné, stále se měnící aspekty. To můžeme použít jako základ pro experimentování se světelnými efekty jako například s třírozměrnými zadními světly, jejichž plochy jsou osvětleny jemnými pásy světla.