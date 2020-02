Škoda pojmenovala své první elektrické SUV Enyaq

"Jde o první model Škody, který je od začátku vyvíjen jako elektromobil, což pro celou společnost představuje skutečný zlom. Rovněž chceme eMobilitu přinést co možná největší skupině zákazníků, a proto míříme do této nejoblíbenější třídy. Vozy segmentu A, do něhož ŠKODA ENYAQ patří, drží v Evropě největší tržní podíl," uvedl člen představenstva za prodej a marketing Alain Favey.

Karoserie SUV podle něj u zákazníků zažívá nárůst obliby. "Očekáváme, že tento trend bude v následujícím desetiletí pokračovat," dodal Favey.

První sériově vyráběné elektrické SUV značky Škoda je postavené na podvozkové platformě MEB koncernu Volkswagen. Je dalším z více než deseti elektrifikovaných modelů, které automobilka uvede do konce roku 2022 pod značkou iV. Prvním elektromobilem značky je elektrické Citigo iV, doplňuje ho plug-in hybrid Superb iV. Letos by měla přijít na trh hybridní Octavia.

