Škoda založila v Indii čtvrtý DigiLab, bude vyvíjet technologie

Zároveň s DigiLab India založila společnost Volkswagen IT Services India Private Limited specializované středisko vývoje softwaru se sídly v Gurugamu a Pune, středisko má globálně podporovat IT požadavky firmy a vyvíjet digitální řešení.

#SKODA AUTO has founded its fourth DigiLab unit, in the Indian city of #Pune. ŠKODA AUTO DigiLab India (https://t.co/boZxPAvZ6n) will support the core business of ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited by developing #digital and #mobility solutions.https://t.co/eVjIRIy1RD pic.twitter.com/L0bGTbEM1f